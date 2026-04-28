Рубио заявил, что Иран истратил половину своих ракет

Тегеран настроен на заключение сделки с Вашингтоном, у Ирана осталась половина ракет и больше нет флота и военно-воздушных сил.

Источник: РБК

Тегеран настроен на заключение сделки с Вашингтоном, у Ирана осталась половина ракет и больше нет флота и военно-воздушных сил. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, текст его заявлений привела пресс-служба Госдепартамента.

Рубио отметил, что проблемы, с которыми Иран столкнулся еще до начала конфликта с США, все еще сохраняются. По его словам, в стране растет инфляция, продолжается засуха, а иранская экономика находится в упадке из-за санкций.

«А теперь у них [осталась] половина ракет, ни одного завода, ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил. Все это разрушено, поэтому они в еще худшем положении и слабее», — подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, Рубио высказал мнение, что самым большим препятствием на пути к соглашению с Ираном является «расколотое» руководство страны. Он считает, что страна разделена на сторонников жесткой линии, которые «понимают, что им нужно управлять страной и экономикой», и на тех, кто «руководствуется исключительно теологическими принципами».

С 8 апреля между двумя странами действует перемирие. Президент США Дональд Трамп продлил его до тех пор, пока Иран не представит мирное предложение и не завершатся переговоры «так или иначе». При этом он сохранил морскую блокаду иранских портов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше