Рубио заявил, что Иран истратил половину своих ракет

Рубио отметил, что проблемы, с которыми Иран столкнулся еще до начала конфликта с США, все еще сохраняются. По его словам, в стране растет инфляция, продолжается засуха, а иранская экономика находится в упадке из-за санкций.
«А теперь у них [осталась] половина ракет, ни одного завода, ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил. Все это разрушено, поэтому они в еще худшем положении и слабее», — подчеркнул госсекретарь.
Кроме того, Рубио высказал мнение, что самым большим препятствием на пути к соглашению с Ираном является «расколотое» руководство страны. Он считает, что страна разделена на сторонников жесткой линии, которые «понимают, что им нужно управлять страной и экономикой», и на тех, кто «руководствуется исключительно теологическими принципами».
С 8 апреля между двумя странами действует перемирие. Президент США Дональд Трамп продлил его до тех пор, пока Иран не представит мирное предложение и не завершатся переговоры «так или иначе». При этом он сохранил морскую блокаду иранских портов.
