Мирошник: Севастополь подвергся одной из самых масштабных в России атак дронов

Севастополь на прошлой неделе пережил одну из самых крупных атак беспилотников среди всех российских регионов. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«На минувшей неделе Севастополь подвергся одной из самых масштабных атак с применением БПЛА. На одной из улиц города из-за удара дрона по гражданскому автомобилю погиб 43-летний мужчина. Еще четверо мирных жителей получили ранения в других районах города, среди них — пожилые женщина и мужчина», — уточнил дипломат.
Мирошник уточнил, что атака привела к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Повреждения получили не менее 50 частных домов и многоквартирных жилых зданий.
Представитель МИД также добавил, что Брянская область по-прежнему остается в числе регионов, которые противник обстреливает чаще всего. По словам Мирошника, этот субъект федерации ежедневно атакуют от 100 до 150 вражеских дронов.
Ранее стало известно о массированном ударе украинских беспилотников по Севастополю в ночь на 26 апреля. Та атака была признана одной из самых мощных за всё время проведения специальной военной операции.