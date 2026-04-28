В Туапсе загорелся НПЗ после падения обломков дронов

На НПЗ в Туапсе начался пожар из-за падения осколков беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.
По его данным, пострадавших нет.
«В тушении задействованы 122 человека и 39 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
Мэр Туапсе Сергей Бойко в 0:51 мск в телеграм-канале объявил угрозу атаки беспилотников в городе. Она продлилась чуть более четырех часов.
«В городе Туапсе в СОШ [№] 6 открыт пункт временного размещения», — написал Бойко.
Угрозу атаки беспилотников в Новороссийске также объявил мэр города Андрей Кравченко около полуночи. Предупреждение продолжает действовать.
В ночь на 28 апреля полеты ограничивали в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи. Во всех трех полеты возобновили.
Ранее, 16 и 20 апреля, украинским атакам подвергся морской терминал в Туапсе. В результате на территории объекта возник крупный пожар. Позднее близ городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. м, а также утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. Оперштаб Кубани тогда сообщил, что это произошло вследствие атаки на морской терминал 16 апреля.
27 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил, что с трех участков в Туапсе собрано 4165 куб. м загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси. Работы ведутся на территории самого терминала, в устье реки Туапсе, где установлено шесть каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка, а также на береговой линии. Для предотвращения распространения нефтяного пятна в море вдоль центрального пляжа дополнительно установили 700 м боновых заграждений.
