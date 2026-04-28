Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Критику мессенджера Aitu прокомментировали в Минцифры

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал критические высказывания казахстанцев в адрес мессенджера Aitu, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он заявил, что на данный момент использование мессенджера Aitu превышает 1 млн ежемесячных активных пользователей.

Здесь хочу отметить, что туда входит клиентская база как самого мессенджера Aitu, который общедоступен для всех наших граждан-пользователей, так и отдельные корпоративные решения, которые используют его в своей рабочей деятельности. Когда мы говорим о продукте Aitu, мы должны понимать, что это не продукт, напрямую разрабатываемый Министерством цифрового развития или какой-то там государственной компанией. Это продукт компании BTS Digital, которая самостоятельно его развивает. Мы, конечно же, тоже со своей стороны стараемся давать обратную связь о необходимом развитии данного продукта.

сказал Коняшкин

Также он поделился мнением по поводу сравнений Aitu с российским мессенджером «Макс».

«Я не думаю, что оно уместно. У нас никаких ограничительных мер в отношении других мессенджеров, других продуктов зарубежных разработок не применяется. Соответственно, каждый гражданин волен выбирать тот продукт, которым ему удобно пользоваться, в котором он видит ценность. Если говорить про непосредственно платформу Aitu, то я считаю, что здесь, помимо мессенджера, есть также дополнительное: это и новостная лента, и музыкальный контент, и другой дополнительный контент. Поэтому каждый волен сам выбирать, чем пользоваться. Про обратную связь на App Store и Play Market, к сожалению, сам не изучал, не настолько интересно. Можете, я думаю, обратиться в компанию-разработчик, они вам более детальный ответ смогут предоставить», — добавил Коняшкин.

Ранее о перспективах перевода работы госаппарата на отечественный мессенджер Aitu высказался Жаслан Мадиев.