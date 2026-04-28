Вениамин Кондратьев: в Туапсе еще одно серьезное ЧП

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 28 апреля прокомментировал в соцсетях очередную атаку дронов по Туапсе.
«В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ» — написал он в своем Telegram-канале утром 28 апреля.
Губернатор уточнил, что на тушение вышли 164 человека и 46 единиц техники.
«Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы № 6.
