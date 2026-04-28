Вениамин Кондратьев: в Туапсе еще одно серьезное ЧП

Губернатор Краснодарского края сообщил о пожаре на НПЗ Туапсе от БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Глава Кубани Вениамин Кондратьев 28 апреля прокомментировал в соцсетях очередную атаку дронов по Туапсе.

«В Туапсе еще одно серьезное ЧП. Из-за атаки вражеских беспилотников произошел масштабный пожар на НПЗ» — написал он в своем Telegram-канале утром 28 апреля.

Губернатор уточнил, что на тушение вышли 164 человека и 46 единиц техники.

«Как доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы № 6.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
