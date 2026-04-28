Путин: страны Запада теряют позиции, уступая место новым центрам роста

Президент отметил, что формируется более сложная архитектура мирового развития.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Западные страны теряют свои лидерские позиции, уступая место новым центрам роста, государствам глобального Юга, при этом формируется многополярная архитектура, где ни одна страна не может развиваться в одиночку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям международного форума «Открытый диалог».

«Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам глобального Юга», — указал российский лидер.

По его словам, формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития, в которой большую роль играют государства, понимающие и ценящие важность национального суверенитета в разных сферах, способные сами определять вектор своего развития. «Конечно, очевидно: ни одна страна не может развиваться в одиночку — за счет других государств или в ущерб им. Кроме того, современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединенных усилий», — добавил Путин.

При этом, как указал президент РФ, устойчивая и справедливая модель глобального развития возможна только в том случае, если она будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран.

«Важно ориентировать всю платформу глобального развития на то, чтобы каждый человек в любой точке Земли имел право на успешное будущее, мог выбирать собственный путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор», — подытожил он.