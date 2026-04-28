Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине ужаснулись заявлению Мерца о потере территорий

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель резко отреагировала на недавнее высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца. По её мнению, фраза о территориальных уступках стала не просто предложением, а прямым ультиматумом Киеву.

«Мерц открыто признал то, о чём шептались многие в Европе: Украине, возможно, придётся смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — написала Мендель в соцсети X.

Она добавила, что такое заявление — это откровенное послание из Берлина: территориальные уступки теперь могут стать ценой за европейское будущее. По сути, Киеву предлагают обменять кусок страны на абстрактное членство в ЕС.

Напомним, накануне Мерц заявил, что Украине придётся пойти на уступки ради заключения мира и последующего вступления в Евросоюз. По его мнению, Киеву, возможно, потребуется провести референдум по данному вопросу. После этого, как цинично выразился немецкий политик, Зеленский смог бы сказать согражданам: «Я открыл вам путь в Европу». В Киеве подобные заявления, естественно, вызвали бурю негодования.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше