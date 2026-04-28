Путин заявил о необратимых изменениях всех элементов глобального роста

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Все аспекты глобального роста претерпели серьезные изменения, заявил президент Владимир Путин.
«События последних лет показывают: все элементы глобального роста — от экономики и финансов до технологий и демографии — необратимо меняются», — рассказал он в видеообращении к участникам форума «Открытый диалог».
Путин отметил, что прежние подходы и правила международных отношений утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств. Они теряют лидерские позиции и уступают место новым центрам роста — странам Глобального Юга.
Президент подчеркнул, что сейчас формируется многополярная архитектура мирового развития. Важную роль в ней играют государства, отстаивающие суверенитет в ключевых сферах. В то же время ни одна страна не может развиваться в одиночку — за счет других или в ущерб им.
«Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой только в том случае, если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения, будет учитывать интересы всех стран», — добавил Путин.
С 27 по 29 апреля в Национальном центре «Россия» проходит Открытый диалог «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Цель этого форума — сформировать видение будущего мирового развития путем взаимодействия экспертов. В этом году его участниками стали представители более чем 120 стран.