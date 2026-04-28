Активистка из Финляндии заявила о «нацистских тенденциях» в ЕС

Финская активистка Салли Райски заявила о наличии нацистских тенденций в странах Евросоюза, передает ТАСС.
По ее словам, подобные настроения она заметила еще в 2014 году, находясь в Швейцарии. Тогда, как отметила собеседница, в европейских странах усиливались антироссийские взгляды.
Активистка сообщила, что после переезда в Россию нашла единомышленников и включилась в общественную деятельность. Она указала, что участвует в проекте, посвященном теме пропавших без вести на Украине.
По ее словам, в рамках этой работы проводятся стримы и записываются подкасты, которые распространяются в том числе среди аудитории в Европе.
Райски отметила, что в России получила поддержку и возможность продолжить свою деятельность.
Читайте также: В Суоми боятся конфликта с РФ: военные бегут, власти грозят санкциями.