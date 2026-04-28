Ситуация в Мали: причины и последствия атаки террористов

В Республике Мали в Западной Африке боевики туарегов и джихадисты* пытались свергнуть правительство. Удары террористов отражали правительственные войска и Африканский корпус Министерства обороны России. 27 апреля премьер-министр переходного периода страны Абдулайе Маига заявил, что отряды нападающих были нейтрализованы. Рассказываем, что происходит в Мали и как эксперты оценивают причины происходящего.

Что произошло в Мали

25 апреля вооруженные отряды повстанцев напали на военные базы, гарнизоны и казармы. Генеральный штаб ВС страны назвал происходящее террористическими атаками и уточнил, что террористы напали на военные объекты в столице страны Бамако и других населенных пунктах. По данным Maliweb, мятежники атаковали гарнизоны и базы в Севарэ, Гао, Кидаль и Кати в пригороде Бамако, где располагается главная президентская резиденция.

Reuters со ссылкой на источники рассказало, что к нападениям причастны группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», признанной террористической и запрещенной в России) и повстанческий «Фронт освобождения Азавада» (в него входят туареги, противостоящие правительственным войскам на севере Мали).

Президента Мали Ассими Гоиту эвакуировали с базы в Кати и доставили на другую базу спецназа в безопасное место, пишет ТАСС. Министр обороны и по делам ветерана Мали Садио Камара был убит в Кати. Его гибель признали в правительстве.

26 апреля в Генштабе ВС Мали сообщили о продолжении ликвидации боевиков, 27 апреля премьер-министр переходного периода Абдулайе Маига заявил, что правительственным войскам «удалось нейтрализовать сотни террористов». Политик уточнил, что повстанцы намеревались захватить власти «путем демонтажа институтов республики и прекращения переходного процесса».

При этом, согласно заявлениям сепаратистов-туарегов, они смогли занять важные объекты города Кидаль.

В боях против боевиков участвовали не только ВС Мали, но и Африканский корпус из России, подразделения которого располагаются на атакованных объектах. Депутат малийского парламента Алиу Тункара высоко оценил действия и помощь российского контингента.

Кто причастен к нападению и к чему оно приведет

В МИД России 26 апреля заявили, что в подготовке террористов, которые совершили серию нападений на военные объекты в Мали, могли участвовать западные силовые структуры.

Политолог, эксперт Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ Ева Балавина в беседе с «Лентой.ру» высказала мнение, что в атаке на Африканский корпус ВС России в Мали заинтересована Франция.

«Прямого французского присутствия в Мали нет уже несколько лет (…) Но Париж сохраняет давление через Алжир, Мавританию и Сенегал, а также развивает военное сотрудничество с Западной Африкой», — напомнила эксперт. По мнению Балавиной, после произошедшего Парижу не стоит рассчитывать на стратегическое возвращение в африканскую республику и восстановление своего влияния.

Эксперт предположила, что Москва после атаки повстанцев усилит российский контингент и скорректирует тактику боевых действий.

«Например, более активное внедрение беспилотных летательных аппаратов. Также будет пересмотрена вся логистика удержания контрольных точек», — уточнила она.

Балавина добавила, что позиция России в Мали не изменилась, она продолжит экономическое и военное присутствие в регионе.

Замдиректора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что нападения на военные объекты и убийство министра нанесли тяжелый урон малийскому правительству, но свержение власти маловероятно.

«Удары чувствительные, но их не стоит преувеличивать, учитывая состав и генезис группировок», — отметил эксперт. По его прогнозу, правительство Мали теперь вместо того, чтобы делать ставку исключительно на силовые методы, активизирует переговорный трек.

* Джихадистская группировка JNIM запрещена в России