Ситуация в Мали: причины и последствия атаки террористов

Что произошло в Мали
25 апреля вооруженные отряды повстанцев напали на военные базы, гарнизоны и казармы. Генеральный штаб ВС страны назвал происходящее террористическими атаками и уточнил, что террористы напали на военные объекты в столице страны Бамако и других населенных пунктах. По данным Maliweb, мятежники атаковали гарнизоны и базы в Севарэ, Гао, Кидаль и Кати в пригороде Бамако, где располагается главная президентская резиденция.
Reuters со ссылкой на источники рассказало, что к нападениям причастны группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», признанной террористической и запрещенной в России) и повстанческий «Фронт освобождения Азавада» (в него входят туареги, противостоящие правительственным войскам на севере Мали).
26 апреля в Генштабе ВС Мали сообщили о продолжении ликвидации боевиков, 27 апреля премьер-министр переходного периода Абдулайе Маига заявил, что правительственным войскам «удалось нейтрализовать сотни террористов». Политик уточнил, что повстанцы намеревались захватить власти «путем демонтажа институтов республики и прекращения переходного процесса».
При этом, согласно заявлениям сепаратистов-туарегов, они смогли занять важные объекты города Кидаль.
В боях против боевиков участвовали не только ВС Мали, но и Африканский корпус из России, подразделения которого располагаются на атакованных объектах. Депутат малийского парламента Алиу Тункара высоко оценил действия и помощь российского контингента.
Кто причастен к нападению и к чему оно приведет
«Прямого французского присутствия в Мали нет уже несколько лет (…) Но Париж сохраняет давление через Алжир, Мавританию и Сенегал, а также развивает военное сотрудничество с Западной Африкой», — напомнила эксперт. По мнению Балавиной, после произошедшего Парижу не стоит рассчитывать на стратегическое возвращение в африканскую республику и восстановление своего влияния.
Эксперт предположила, что Москва после атаки повстанцев усилит российский контингент и скорректирует тактику боевых действий.
«Например, более активное внедрение беспилотных летательных аппаратов. Также будет пересмотрена вся логистика удержания контрольных точек», — уточнила она.
Балавина добавила, что позиция России в Мали не изменилась, она продолжит экономическое и военное присутствие в регионе.
Замдиректора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что нападения на военные объекты и убийство министра нанесли тяжелый урон малийскому правительству, но свержение власти маловероятно.
«Удары чувствительные, но их не стоит преувеличивать, учитывая состав и генезис группировок», — отметил эксперт. По его прогнозу, правительство Мали теперь вместо того, чтобы делать ставку исключительно на силовые методы, активизирует переговорный трек.
* Джихадистская группировка JNIM запрещена в России