Путин назвал условия устойчивой модели глобального развития

«Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все бóльшую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение», — подчеркнул Путин.