Путин назвал условия устойчивой модели глобального развития

Модель глобального развития должна быть основана на принципах равноправия и взаимного уважения, только в таком случае она будет устойчивой и справедливой, заявил Путин.

Источник: РБК

Модель глобального развития будет устойчивой и справедливой, только если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения и учитывать интересы всех стран, заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении к участникам II Открытого диалога, который проходит в Национальном центре «Россия».

Он отметил, что, как показывают «события последних лет», все элементы глобального роста «необратимо меняются», а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, «которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам глобального Юга».

«Буквально на наших глазах формируется более сложная, многополярная архитектура мирового развития. В ней все бóльшую роль играют государства, которые доподлинно понимают и ценят важность национального суверенитета в политической, экономической, культурной и общественной сферах, могут сами определять вектор своего развития, опираясь на собственные ценности, ресурсы и приоритеты, идентичность и суверенное мировоззрение», — подчеркнул Путин.

При этом, добавил президент, ни одна страна не может развиваться в одиночку или в ущерб другим государствам, а «современные мировые вызовы требуют совместного ответа, объединенных усилий».

По мнению Путина, формат Открытого диалога, в котором участвуют эксперты, руководители бизнеса, ученые из 120 стран, является вкладом в формирование устойчивой модели глобального развития.

Российский президент не раз говорил о значении многополярного мироустройства и обвинял Запад в стремлении к однополярной гегемонии. В 2024 году он заявил, что многополярный мир стал реальностью.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».