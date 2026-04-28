Трамп похвастался перед Карлом III американскими пчёлами

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания устроили для британского монарха необычную экскурсию. После чаепития короля Карла III и его супругу отвели на южную лужайку Белого дома, где установили новый пчелиный улей.

Источник: Life.ru

Сооружение представляет собой ручную работу — уменьшенную копию резиденции американского лидера. Улей дополнил так называемый кухонный сад, где традиционно выращивают овощи и зелень для стола первой семьи.

Пресс-служба первой леди назвала этот проект «расширением медовой программы». По оценкам администрации, ежегодно полосатые труженицы будут приносить до 15 килограммов сладкого продукта.

Журналистов на закрытый показ не позвали. Кадры позже опубликовал фотопул президента. На снимках видно, как обе пары стоят возле пасеки и внимательно слушают рассказ о новоселье насекомых. На другом фото Трампы и королевская семья расположились по разные стороны от жилища пчёл.

Во вторник Карл III выступит перед конгрессом. Это первое обращение члена правящей династии к американским законодателям с 1991 года. Тогда перед ними впервые в истории предстала королева Елизавета II.

