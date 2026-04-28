В Минцифры признали сбои с перевыпуском удостоверения онлайн

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 28 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал сбои в процессе перевыпуска удостоверения личности в режиме онлайн, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Вице-министр в своем ответе сослался на период апробации.

Мы признаем, что при запуске любого нового продукта у нас идет апробационный период. В том числе этот перевыпуск удостоверения личности мы запустили именно в пилотном формате. Мы до сих пор его тестируем, и мы до сих пор не перешли полностью.

сказал Коняшкин

Он пообещал, что модель, которая анализирует качество фотографий, будет переучена.

«Это последнее узкое место, которое на данный момент у нас присутствует. Мы эту технологию дорабатываем на том массиве данных. То есть, есть успешные кейсы, есть неуспешные. Мы дообучаем нашу модель, которая с каждым разом работает все лучше и лучше. Когда мы будем абсолютно уверены, что это будет работать вот полностью безотказно и действительно идеально, тогда мы уже будем говорить, что пилотный проект завершен, и мы переходим полностью на онлайн-формат», — добавил вице-министр.

Ранее Коняшкин прокомментировал критические высказывания казахстанцев в адрес мессенджера Aitu.