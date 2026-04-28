Политолог раскрыл, зачем Карл III приехал в США

В США в рамках 4-дневного визита находится король Великобритании Карл III. Официально его поездка приурочена к 250‑летию независимости бывшей британской колонии. Какие вопросы приехал обсудить монарх, почему тема НАТО станет лишь предлогом для разговора с Трампом? Ответы на вопросы дает политолог Алексей Мухин в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению эксперта, Карл III хочет продемонстрировать Трампу, что он совсем не Стармер, с ним можно договориться.

Обсуждение будущего НАТО с Д. Трампом со стороны Карла — предлог. Вообще же Карл хочет создать антироссийский фронт, где Англия будет играть роль стратегического наставника, а исполнителями станут другие страны — это низведет США на уровень Канады и Австралии.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

По мнению аналитика, Карл III приехал в США не только ради разговора с Трампом. Помимо тем официальной повестки, есть и другие вопросы, в том числе, касающиеся урегулирования репутационных скандалов.

Есть основания полагать, правда, что король едет в США не к Д. Трампу, а встречаться с deep state, чтобы уладить скандал с принцем Эндрю.

Алексей Мухин
генеральный директор Центра политической информации

Британская газета Daily Mail ранее сообщила, что во время встречи с Карлом III Трамп успел нарушить королевский протокол, похлопав монарха по плечу. Во вторник королевская чета примет участие в смотре войск, в ходе которого Трамп выступит с речью. Ключевыми событиями дня станут двусторонние переговоры Дональда Трампа с Карлом III и выступление британского монарха перед Конгрессом США.

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше