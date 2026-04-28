Обсуждение будущего НАТО с Д. Трампом со стороны Карла — предлог. Вообще же Карл хочет создать антироссийский фронт, где Англия будет играть роль стратегического наставника, а исполнителями станут другие страны — это низведет США на уровень Канады и Австралии.
Есть основания полагать, правда, что король едет в США не к Д. Трампу, а встречаться с deep state, чтобы уладить скандал с принцем Эндрю.
Британская газета Daily Mail ранее сообщила, что во время встречи с Карлом III Трамп успел нарушить королевский протокол, похлопав монарха по плечу. Во вторник королевская чета примет участие в смотре войск, в ходе которого Трамп выступит с речью. Ключевыми событиями дня станут двусторонние переговоры Дональда Трампа с Карлом III и выступление британского монарха перед Конгрессом США.