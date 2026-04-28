МИД Киргизии заявил о подрыве доверия из-за санкций ЕС

Бишкек сожалеет также, что Евросоюз решил применить «так называемый механизм противодействия обходу санкций» против республики. Киргизская сторона последовательно придерживается открытого, ответственного и конструктивного подхода в диалоге с ЕС по предотвращению рисков, связанных с санкциями, и руководствуется необходимостью взаимного учета интересов, прозрачности и доверия, подчеркивается в заявлении.
«В этой связи вызывает серьезное недоразумение тот факт, что, несмотря на постоянные переговоры, регулярный обмен визитами с европейскими партнерами, а также своевременное предоставление всей запрашиваемой документированной информации в соответствии с требованиями Европейской комиссии, включая информацию о мерах, принятых государственными органами Кыргызской Республики, позиция кыргызской стороны продолжает игнорироваться и, по сути, игнорируется», — заявили в МИД Киргизии.
Особую обеспокоенность, как подчеркнули в ведомстве, вызывает не только подрыв доверия подобными односторонними шагами, но и их открытое противоречие заявлениям ЕС о планах развивать всестороннее сотрудничество с Киргизией и странами Центральной Азии. Кроме того, Брюссель обещал содействовать устойчивому развитию региона и укреплять партнерские отношения, отметили в министерстве.
Бишкек подтверждает свою приверженность нормам международного права, принципам добросовестного международного сотрудничества и действует строго в рамках национального законодательства и своих международных обязательств, подчеркнули в ведомстве. Там выразили беспокойство практикой применения односторонних санкций в отношении третьих стран.
«[Киргизия] поддерживает открытый, профессиональный, неполитизированный диалог и призывает Европейский Союз к последовательному, сбалансированному и подлинно конструктивному подходу, обеспечению надлежащего учета позиции кыргызской стороны и переходу к практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров между делегациями [сторон]», — заключили в МИД республики.
В конце февраля Евросоюз потребовал от властей Киргизии ужесточить контроль за экспортом европейских товаров в Россию, поскольку она стала каналом для поставок оборудования, запрещенного в рамках санкций против Москвы, писал Reuters.
«У нас есть основания полагать, что торговые потоки указывают на то, что эти товары импортируются в Киргизию с единственной целью — реэкспорта в Россию в нарушение наших санкций», — заявил тогда спецпредставитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан на пресс-конференции. Он утверждал, что поставляемые Киргизией товары могут иметь в том числе военное применение.
Позднее в рамках 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил экспорт в Киргизию станков с числовым программным управлением из-за опасений их реэкспорта. Также был введен запрет на проведение транзакций с четырьмя банками в Киргизии, Лаосе и Азербайджане за предполагаемое содействие России.
В отношениях с Москвой Бишкек исходит из собственных интересов, поэтому включение Киргизии в 20-й пакет санкций ЕС не является наказанием за верность России, заявили в Кремле, комментируя санкции против республики. Власти Киргизии грозили подать в суд на ЕС, если тот введет против страны санкции.