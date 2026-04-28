Первый с начала войны с Ираном танкер с СПГ прошел через Ормузский пролив

Танкер Mubaraz с грузом сжиженного природного газа прошел через Ормузский пролив. Сейчас он находится у берегов Индии, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию судов. В материале отмечается, что это первая поставка СПГ с момента начала военной операции США и Израиля против Ирана.
Судно было загружено грузом в ОАЭ в начале марта и с тех пор стояло в Персидском заливе. В конце месяца оно перестало передавать сигнал. 27 апреля он был снова включен. В тот момент танкер находился к западу от Индии. В настоящее время пунктом назначения Mubaraz указан терминал в Китае. Ожидается, что судно прибудет 15 мая.
По информации Reuters, вместимость танкера составляет 136,3 тыс. кубических метров. Оператором Mubaraz является Adnoc Logistics & Services.
Старший аналитик по СПГ в компании ICIS Алекс Фроули заявил агентству, что официального подтверждения местонахождения танкера пока нет.
«Иногда бывают проблемы с сигналом или того, что суда подменяют свои координаты или даже используют идентификационный номер (MMSI) другого судна, но указанное местоположение не демонстрирует очевидных признаков этого. Если танкер действительно пересек пролив, это было бы обнадеживающим сигналом для газового рынка, но лишь очень ранним», — сказал он.
18 апреля, спустя день после сообщения МИД Ирана об открытии Ормузского пролива для судоходства, Исламская Республика вернула военный контроль над водной артерией. Одновременно с этим действует морская блокада США. Президент США Дональд Трамп изначально говорил, что она касается любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его. CNN со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщал, что блокада распространяется на иранские порты внутри и за пределами пролива, но не на сам морской путь.
26 апреля Bloomberg написал, что движение судов через Ормузский пролив практически полностью остановлено, признаков ослабления как блокирования Ирана, так и блокады США нет.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. Это спровоцировало кризис на мировом рынке энергоресурсов.
