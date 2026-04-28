Первый с начала войны с Ираном танкер с СПГ прошел через Ормузский пролив

18 апреля, спустя день после сообщения МИД Ирана об открытии Ормузского пролива для судоходства, Исламская Республика вернула военный контроль над водной артерией. Одновременно с этим действует морская блокада США. Президент США Дональд Трамп изначально говорил, что она касается любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его. CNN со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщал, что блокада распространяется на иранские порты внутри и за пределами пролива, но не на сам морской путь.