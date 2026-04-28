Эксперт раскрыл, почему военное партнерство РФ и КНР пугает США

Он добавил, что Россия и Китай действительно сотрудничают в военной области, например проводят совместное патрулирование воздушного пространства над Тихим океаном с использованием бомбардировщиков. Эксперт подчеркнул, что военное командование США уже высказывает беспокойство по поводу совместных маневров ВС КНР и РФ и требует усиления обеспечения от правительства. По словам Стефановича, Япония и Южная Корея также недовольны партнерством китайской и российской армий.