Эксперт раскрыл, почему военное партнерство РФ и КНР пугает США

Взаимодействие России и Китая по военным и стратегическим направлениям беспокоит США и их союзников, при этом связи Москвы и Пекина не ограничиваются исключительно оборонной сферой. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Источник: AP 2024

По мнению эксперта, США могут преувеличивать объемы военного сотрудничества России и Китая. Он уточнил, что российско-китайский альянс вызывал опасения еще у администрации предшественника нынешнего американского президента — Джо Байдена. Собеседник ИС «Вести» напомнил, что беспокойство из-за союза РФ и КНР стало основанием для принятия мер по наращиванию ядерного арсенала Штатами — на случай, если Москва и Пекин якобы вдруг договорятся начать конфликт с Вашингтоном.

«Естественно, российско-китайские взаимоотношения гораздо сложнее, чем такие банальные конструкции. Да и в целом для ядерного сдерживания арифметика — не самый лучший инструмент», — отметил Стефанович.

Он добавил, что Россия и Китай действительно сотрудничают в военной области, например проводят совместное патрулирование воздушного пространства над Тихим океаном с использованием бомбардировщиков. Эксперт подчеркнул, что военное командование США уже высказывает беспокойство по поводу совместных маневров ВС КНР и РФ и требует усиления обеспечения от правительства. По словам Стефановича, Япония и Южная Корея также недовольны партнерством китайской и российской армий.

«Россия и Китай подчеркивают ненаправленность своих действий против этих стран, но повышают операционную совместимость», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Китай и Россия сотрудничают также в области противоракетной обороны и других стратегически чувствительных областях.

Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что Россия и Китай вместе выступают за мирное урегулирование кризиса на Ближнем Востоке. Он отметил, что обе страны называют первопричиной конфликта американо-израильскую агрессию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше