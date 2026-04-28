В Белгородской области погибли три мирных жителя из-за атак ВСУ

Три мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Мужчина, находившийся внутри, скончался от полученных ранений на месте.
В селе Бобрава Ракитянского округа беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала семья. Мужчина и женщина умерли до приезда скорой, их 16-летнего сына доставили в клиническую детскую больницу с баротравмой.
Еще один автомобиль дрон атаковал в хуторе Красиво Борисовского округа. В нем находились супруги, которые получили ранения. У мужчины множественные осколочные ранения спины, у женщины — множественные слепые осколочные ранения спины и проникающее ранение поясничной области. Их отправили в областную больницу.
«От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших», — написал Гладков.
Ранее при атаке беспилотника в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа погиб мужчина, который ехал на самокате. Он получил смертельные ранения и скончался на месте.
