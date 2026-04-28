Полиция Молдавии обнаружила в центре Кишинёва объект, похожий на дрон

В центре Кишинёва был обнаружен похожий на дрон объект, сообщили в полиции Молдавии.

Источник: РБК

Согласно сообщению ведомства, в полицию поступило сообщение об обнаружении беспилотного объекта в центральном районе столицы. На место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники, которые оцепили территорию. Жителей дома, рядом с которым был найден предмет, эвакуировали.

По предварительной информации, объект получил повреждение при попадании в крышу дома, он будет исследован. экспертами. Полиция предпринимает действия по установлению всех обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.

Молдавские власти неоднократно заявляли об инцидентах с дронами на своей территории. Так, в феврале 2025 года зафиксировали в воздушном пространстве несколько беспилотников, два из которых упали на территории страны.

МИД России называл заявления Кишинева о падении российских дронов на молдавской территории провокацией. Целью этих заявлений является втягивание Молдавии в конфликт на стороне Украины и Запада, указывали в ведомстве.

