Власти Татарстана назвали три главных приоритета на 2026 год

Сдерживание цен, рост доходов и улучшение ЖКХ выбрали на основе опросов населения.

Источник: Комсомольская правда

Власти Татарстана определили ключевые направления развития на 2026 год. В список вошли контроль цен и тарифов, увеличение доходов граждан и улучшение состояния ЖКХ. Постановление правительства республики было опубликовано на официальном правовом портале.

Подобные реестры публичных приоритетов власти республики составляют ежегодно. Список формируется на основе данных социологических исследований, проведенных в предыдущем году.

Основные цели на 2026 год:

1. Контроль роста цен и тарифов (61,6%). Основная проблема — высокие расходы на ЖКУ и продукты питания.

2. Увеличение доходов населения (31%). Недовольство низким уровнем зарплат, пенсий и пособий, а также недостаточной социальной поддержкой.

3. Повышение качества ЖКХ (29,6%). Проблемы с кадрами, обслуживанием газовых систем, ремонтом и благоустройством, дератизацией и дезинсекцией.

Напомним. доходы бюджета Татарстана за первый квартал 2026 года составили 22,2% от плана. Этот показатель составил 147,4 миллиарда рублей.