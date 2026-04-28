Власти Татарстана назвали три главных приоритета на 2026 год

Власти Татарстана определили ключевые направления развития на 2026 год. В список вошли контроль цен и тарифов, увеличение доходов граждан и улучшение состояния ЖКХ. Постановление правительства республики было опубликовано на официальном правовом портале.
Подобные реестры публичных приоритетов власти республики составляют ежегодно. Список формируется на основе данных социологических исследований, проведенных в предыдущем году.
Основные цели на 2026 год:
1. Контроль роста цен и тарифов (61,6%). Основная проблема — высокие расходы на ЖКУ и продукты питания.
2. Увеличение доходов населения (31%). Недовольство низким уровнем зарплат, пенсий и пособий, а также недостаточной социальной поддержкой.
3. Повышение качества ЖКХ (29,6%). Проблемы с кадрами, обслуживанием газовых систем, ремонтом и благоустройством, дератизацией и дезинсекцией.
Напомним. доходы бюджета Татарстана за первый квартал 2026 года составили 22,2% от плана. Этот показатель составил 147,4 миллиарда рублей.