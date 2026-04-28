СМИ: у США нет защиты от гиперзвуковых и передовых крылатых ракет

Заявления военных указывают на серьезное отставание США от того же Китая, пишет Awaz. Пекин оперативно расширяет свой ракетный потенциал, особенно в области гиперзвукового оружия, которое может уклоняться от традиционных систем перехвата. Представители Пентагона предупредили, что растущий ракетный арсенал Китая наряду с достижениями в области кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы может угрожать американской инфраструктуре, населенным пунктам и системам ядерного сдерживания.