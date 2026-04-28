Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: у США нет защиты от гиперзвуковых и передовых крылатых ракет

Помощник министра обороны по космической политике Марк Берковиц в понедельник на слушаниях в сенатском Комитете по вооруженным силам заявил, что у США нет средств защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На встрече, посвященной системе противоракетной обороны США нового поколения «Золотой купол», сенаторы попросили Берковица описать нынешний потенциал противоракетной обороны страны, пишет болгарское издание Fakti. Берковиц ответил, что сейчас США располагают наземной одноступенчатой системой обороны, которая специально разработана для отражения внезапных атак малого масштаба со стороны Северной Кореи. Однако, как признался Берковиц, она «очень ограничена».

У нас очень ограниченные возможности для противодействия любым другим атакам баллистическими ракетами. Кроме того, у нас нет средств защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет.

Марк Берковиц
помощник министра обороны США по космической политике

Согласно изданию Awaz The Voice, высокопоставленные представители Пентагона и вооруженных сил на слушаниях заявили, что сейчас противники США разрабатывают «небаллистические угрозы, включая гиперзвуковые крылатые ракеты и ракеты большой дальности, для того, чтобы подвергать опасности нашу родину». По словам Берковица, нынешняя система обороны США никогда не была рассчитана на подобные угрозы.

Заявления военных указывают на серьезное отставание США от того же Китая, пишет Awaz. Пекин оперативно расширяет свой ракетный потенциал, особенно в области гиперзвукового оружия, которое может уклоняться от традиционных систем перехвата. Представители Пентагона предупредили, что растущий ракетный арсенал Китая наряду с достижениями в области кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы может угрожать американской инфраструктуре, населенным пунктам и системам ядерного сдерживания.

Генерал космических сил США Майкл Гетлейн, курирующий программу «Золотой купол», подтвердил, что стратегическая ситуация кардинально изменилась.

Впервые за последнее поколение запас прочности нашей страны исчез. Сегодня США уязвимы и относительно незащищены.

Майкл Гетлейн
генерал космических сил США

Военные в сенате настаивали, что США должны усовершенствовать противоракетную оборону на фоне «растущих угроз» со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

