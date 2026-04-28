СМИ: у США нет защиты от гиперзвуковых и передовых крылатых ракет

На встрече, посвященной системе противоракетной обороны США нового поколения «Золотой купол», сенаторы попросили Берковица описать нынешний потенциал противоракетной обороны страны, пишет болгарское издание Fakti. Берковиц ответил, что сейчас США располагают наземной одноступенчатой системой обороны, которая специально разработана для отражения внезапных атак малого масштаба со стороны Северной Кореи. Однако, как признался Берковиц, она «очень ограничена».
У нас очень ограниченные возможности для противодействия любым другим атакам баллистическими ракетами. Кроме того, у нас нет средств защиты от гиперзвукового оружия и современных крылатых ракет.
Согласно изданию Awaz The Voice, высокопоставленные представители Пентагона и вооруженных сил на слушаниях заявили, что сейчас противники США разрабатывают «небаллистические угрозы, включая гиперзвуковые крылатые ракеты и ракеты большой дальности, для того, чтобы подвергать опасности нашу родину». По словам Берковица, нынешняя система обороны США никогда не была рассчитана на подобные угрозы.
Заявления военных указывают на серьезное отставание США от того же Китая, пишет Awaz. Пекин оперативно расширяет свой ракетный потенциал, особенно в области гиперзвукового оружия, которое может уклоняться от традиционных систем перехвата. Представители Пентагона предупредили, что растущий ракетный арсенал Китая наряду с достижениями в области кибербезопасности и радиоэлектронной борьбы может угрожать американской инфраструктуре, населенным пунктам и системам ядерного сдерживания.
Генерал космических сил США Майкл Гетлейн, курирующий программу «Золотой купол», подтвердил, что стратегическая ситуация кардинально изменилась.
Впервые за последнее поколение запас прочности нашей страны исчез. Сегодня США уязвимы и относительно незащищены.
Военные в сенате настаивали, что США должны усовершенствовать противоракетную оборону на фоне «растущих угроз» со стороны Китая, России, Ирана и Северной Кореи.