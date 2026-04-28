Politico назвало пять признаков неготовности НАТО к конфликту с Россией

Конфликт в Иране выявил дефицит боеприпасов, отсутствие превосходства в воздухе, недостаточно мощные ВМС и разногласия внутри альянса. Власти России подчеркивали, что не имеют агрессивных намерений по отношению к странам НАТО.

Источник: РБК

Война Израиля и США против Ирана выявила недостатки в обороне НАТО, которые свидетельствуют, что блок не готов к возможному вооруженному конфликту с Россией, сообщает Politico со ссылкой на чиновников, дипломатов и экспертов.

Собеседники издания назвали пять слабых мест Североатлантического альянса:

Нехватка боеприпасов. Как пишет Politico, США израсходовали около половины запасов ракет Patriot. Франция в первые недели войны в Иране также сообщала о низких запасах ракет Aster и Mica, о растущем спросе и дефиците предупреждала и немецкая Rheinmetall. По словам опрошенных изданием экспертов, в случае конфликта с Россией НАТО может остаться без зенитных ракет «в течение нескольких недель».

Проблемы с господством в воздухе. Иран, несмотря на атаки США, продолжал наносить удары ракетами и дронами по странам Персидского залива, это свидетельствует об ограниченных возможностях американской авиации, заявил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан. НАТО необходимо пересмотреть подход к воздушным операциям и найти решения для «сдерживания России», например вложиться в производство дальнобойного высокоточного оружия, считают эксперты.

Недостаточно мощные Военно-морские силы. На фоне обсуждения деблокады Ормузского пролива главнокомандующий британскими ВМС Гвин Дженкинс признал, что Королевский военно-морской флот не готов к потенциальной войне.

Разногласия в альянсе. Война в Иране усилила напряжение между США и Европой. Отказ европейских стран поддержать требования Дональда Трампа о военной поддержке вызвал в Вашингтоне разговоры о возможной ответной реакции, пишет издание. Союзники опасаются, что в случае возможной конфронтации НАТО с Россией Трамп может ограничить участие США либо вовсе не вмешаться.

Роль Украины. После начала войны в Иране Украина отправила в регион специалистов по борьбе с дронами, а затем расширила оборонные связи со странами Персидского залива. НАТО усиливает сотрудничество с Киевом, по словам экспертов, альянсу нужно активнее использовать опыт Украины для создания линии противодействия беспилотникам у границ с Россией.

У России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы, подчеркивал президент Владимир Путин. Он называл заявления о планах страны напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.

По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, именно НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и готовиться к столкновению с Россией. «Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Не мы угрожаем — нам угрожают», — заявил он в декабре 2025 года.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
