Собеседники издания назвали пять слабых мест Североатлантического альянса:
Нехватка боеприпасов. Как пишет Politico, США израсходовали около половины запасов ракет Patriot. Франция в первые недели войны в Иране также сообщала о низких запасах ракет Aster и Mica, о растущем спросе и дефиците предупреждала и немецкая Rheinmetall. По словам опрошенных изданием экспертов, в случае конфликта с Россией НАТО может остаться без зенитных ракет «в течение нескольких недель».
Проблемы с господством в воздухе. Иран, несмотря на атаки США, продолжал наносить удары ракетами и дронами по странам Персидского залива, это свидетельствует об ограниченных возможностях американской авиации, заявил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан. НАТО необходимо пересмотреть подход к воздушным операциям и найти решения для «сдерживания России», например вложиться в производство дальнобойного высокоточного оружия, считают эксперты.
Недостаточно мощные Военно-морские силы. На фоне обсуждения деблокады Ормузского пролива главнокомандующий британскими ВМС Гвин Дженкинс признал, что Королевский военно-морской флот не готов к потенциальной войне.
Разногласия в альянсе. Война в Иране усилила напряжение между США и Европой. Отказ европейских стран поддержать требования Дональда Трампа о военной поддержке вызвал в Вашингтоне разговоры о возможной ответной реакции, пишет издание. Союзники опасаются, что в случае возможной конфронтации НАТО с Россией Трамп может ограничить участие США либо вовсе не вмешаться.
Роль Украины. После начала войны в Иране Украина отправила в регион специалистов по борьбе с дронами, а затем расширила оборонные связи со странами Персидского залива. НАТО усиливает сотрудничество с Киевом, по словам экспертов, альянсу нужно активнее использовать опыт Украины для создания линии противодействия беспилотникам у границ с Россией.
У России нет никаких агрессивных намерений по отношению к государствам Европы, подчеркивал президент Владимир Путин. Он называл заявления о планах страны напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы.
По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, именно НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и готовиться к столкновению с Россией. «Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Не мы угрожаем — нам угрожают», — заявил он в декабре 2025 года.