«Единая Россия» поздравила врачей с Днем работника скорой медицинской помощи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ежегодно 28 апреля представители партии «Единая Россия» поздравляют сотрудников Красноярской станции скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.
Традиционно партийцы, депутаты всех уровней вручают сотрудникам подстанций районов краевого центра сладкие подарки и чайные наборы.
Депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Дроздов и депутат краевого парламента Дмитрий Дмитриев поздравили сотрудников подстанции № 5 города Красноярска.
«У вас сложная и напряженная работа. Искренне рад, что сегодня, в этот праздничный день удалось встретиться с коллективом Красноярской станции скорой медицинской помощи и лично поздравить с профессиональным праздником. Желаю здоровья, мира, добра и успехов в вашей нелегкой работе!», — отметил, обращаясь к медикам, Александр Дроздов.
Медицинских работников подстанции № 6 города Красноярска поздравил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Илья Зайцев. Парламентарий пообщался с коллективом скорой помощи и ответил на вопросы сотрудников.
«Партия ежегодно поздравляет работников скорой помощи. Они — первые, к кому мы обращаемся, когда с нами, или с нашими близкими что-то происходит. Сотрудники скорой помощи — борцы невидимого фронта. Не только раз в год, но и в другие памятные даты стараюсь приезжать сюда вместе с партией для того, чтобы их отметить, поздравить, поблагодарить. Они делают огромное дело. Медицинские работники — большие молодцы! В этом году по решению Губернатора края продолжаем обновлять автомобили скорой помощи, чтобы работать было удобно и комфортно», — рассказал Илья Зайцев.
Программа обновления парка машин скорой помощи была запущена по инициативе «Единой России» в 2021 году. Предложения «Единой России» по финансированию программы Кабмин учёл в федеральном бюджете. Для регионов страны закуплено около 5 тысяч машин скорой помочи и втрое больше машин для перевозки врачей и фельдшеров.
Поздравления от активистов активисты местных отделений партии «Единая Россия» Красноярска получили сотрудники подстанций скорой помощи всех районов краевого центра.
Так, единороссы местного отделения посетили подстанцию № 4 в Октябрьском районе. Активисты принесли сладкие подарки и выразили слова признательности и благодарности за помощь и спасение жизней горожан, а депутат горсовета Красноярска Антон Жеребцов передал медикам торты к чаю.
В Ленинском районе медиков вместе с активистами партии «Единая Россия» поздравил депутат горсовета Виталий Бондарев и отметил, что труд врачей скорой помощи один из самых тяжелых, но таких нужных и необходимых людям.
Отметим, 28 апреля в России ежегодно отмечается День работника скорой помощи. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 5 мая 2020 года.
Поддержка работников здравоохранения является одним из направлений народной программы партии «Единая Россия».
16+