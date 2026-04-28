В Госдуме призвали к жесткому ответу за удары по НПЗ в Туапсе

Парламентарий отметил, что украинская сторона продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям. Он выразил уверенность, что реакцией ВС РФ должны быть активные действия на линии боевого соприкосновения и масштабные удары по украинским военным объектам.
«Ответные действия всегда должны быть кратно сильнее. Другого не будет», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
В ночь на 28 апреля ВСУ атаковали Туапсе в Краснодарском крае. Из-за падения БПЛА на местном НПЗ начался пожар, тушением которого сейчас занимаются специальные службы. Жителей близлежащих домов эвакуируют. Ранее Туапсе был атакован 16 и 20 апреля. После второго налета на НПЗ произошел пожар, который тушили в течение пяти дней.