«Африканский корпус» поддерживает посольство России в Мали, заявили в МИД

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сотрудники российского «Африканского корпуса» оказывают поддержку посольству РФ в Мали, где происходили атаки боевиков, заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко.

Источник: РИА "Новости"

«Немедленно весь персонал был собран внутри посольства, включая женщин, детей, членов семьи… Плюс через некоторое время туда же подтянулись и военнослужащие “Африканского корпуса”, чтобы тоже оказывать поддержку. И местная полиция также окольцевала посольство “, — сказал замминистра на заседании международного комитета Совета Федерации.

Агентство Рейтер в субботу передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы страны Бамако.

Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты. Вскоре армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль.