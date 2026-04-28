«Африканский корпус» поддерживает посольство России в Мали, заявили в МИД

«Немедленно весь персонал был собран внутри посольства, включая женщин, детей, членов семьи… Плюс через некоторое время туда же подтянулись и военнослужащие “Африканского корпуса”, чтобы тоже оказывать поддержку. И местная полиция также окольцевала посольство “, — сказал замминистра на заседании международного комитета Совета Федерации.
Агентство Рейтер в субботу передавало, что взрывы и стрельба были слышны утром рядом с главной малийской военной базой Кати, расположенной неподалеку от столицы страны Бамако.
Генштаб армии Мали заявил о нападении террористов на военные объекты, в том числе в Бамако. Агентство Франс Пресс передало, что аэропорт Бамако, неподалеку от которого была слышна стрельба, приостановил полеты. Вскоре армия Мали заявила о взятии ситуации под контроль.