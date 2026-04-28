Мэр Новороссийска анонсировал парад Победы в городе

В День Победы в Новороссийске пройдет военный парад, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем канале в «Максе».
«Это главное событие праздника, символ нашей памяти, доблести и несокрушимого духа», — заявил Кравченко.
Мэр также сообщил, что для удобства жителей города на его страницах в соцсетях будет организована трансляция мероприятия.
В 2025 году парад в Новороссийске также состоялся.
Краснодарский край 28 апреля подвергся атаке беспилотников. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре на НПЗ в Туапсе. В начале апреля под атаку попадал и Новороссийск.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.