Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о реструктуризации бюджетных кредитов регионов

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил инициативу партии «Единая Россия» о переносе срока погашения регионами задолженностей по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
Обращение к президенту было принято на собрании фракции «Единой России», которое 24 апреля провел секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Инициатива партии получила высокую оценку и на региональном уровне. В том числе в Нижегородской области высвобождение средств позволит направить дополнительные ресурсы на социальные обязательства и развитие инфраструктуры. Свою позицию по вопросу обозначил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.
«Я очень надеюсь, что эта инициатива будет принята в форме закона. Данное предложение о реструктуризации бюджетных кредитов будет являться существенной помощью для регионов. В частности, для Нижегородской области это будет означать высвобождение порядка 21 млрд рублей, что в сложившейся непростой экономической ситуации является серьезным подспорьем для регионального бюджета. Всецело поддерживаем данную инициативу и ожидаем ее оформления в качестве закона».
Решение о реструктуризации бюджетных кредитов укрепит возможности региона в реализации социальных программ. Нижегородские парламентарии рассчитывают, что предложение «Единой России» будет реализовано в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область рассчитывает списать 22 млрд рублей госдолга в 2026 году.