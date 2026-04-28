В МИД сообщили о жертвах в «Африканском корпусе» при атаке в Мали

Со стороны «Африканского корпуса» есть жертвы в результате атаки повстанцев в Мали. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко в ходе заседания международного комитета Совфеда, передает ТАСС.
По его словам, 25 апреля в ходе скоординированных вылазок двух группировок боевиков были нанесены удары по вооруженным силам Мали, а также по подразделениям «Африканского корпуса» России. К настоящему моменту большинство атак отбиты.
Когда начались боевые действия, сотрудники российской дипломатической миссии в Бамако и их семьи укрылись в здании посольства. Через некоторое время туда прибыли военнослужащие «Африканского корпуса», а местная полиция «окольцевала» здание, рассказал Борисенко.
По данным посольства, в настоящее время ситуация в Бамако — столице Мали — спокойная, рассказал Борисенко. При этом захват повстанцами города Кидаль создает проблемы, добавил замглавы МИД.
«В самом Бамако, по сообщениям посла, вроде бы ситуация по состоянию на вчерашний день — сегодня еще не было новой информации — была уже спокойная. Но, тем не менее, в некоторых районах страны боестолкновения продолжались», — сказал он.
Также он отметил, что погиб глава Минобороны Мали Садио Камара. По словам Борисенко, он был сторонником сближения африканской страны с Россией. Власти Мали сообщали, что к резиденции министра подъехал начиненный взрывчаткой автомобиль, за рулем был смертник. Садио Камара вступил в бой с нападавшими, был ранен и скончался в больнице.
Нападения в Мали совершили группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (связана с «Аль-Каидой», которая признана террористической и запрещена в России) и туарегский «Фронт освобождения Азавада». По данным Генштаба Мали, по итогам первого дня столкновений убиты были не менее 80 боевиков.
МИД России ранее допустил, что в подготовке серии нападений в африканской стране могли принимать участие силовые структуры западных стран. В ведомстве рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали.
