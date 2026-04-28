Силовики задержали мэра Уфы

По данным источников «Ъ-Уфа», с мэром проводятся следственные действия. Источник UFA1.ru также сообщил о следственных действиях у главы города и его заместителей. У Мавлиева, а также у его заместителей Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева прошли обыски, сообщил собеседник портала.