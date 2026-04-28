Силовики задержали мэра Уфы

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали для допроса, сообщает «Ъ-Уфа». Информацию о задержании подтвердил РБК источник в правоохранительных органах.
По данным источников «Ъ-Уфа», с мэром проводятся следственные действия. Источник UFA1.ru также сообщил о следственных действиях у главы города и его заместителей. У Мавлиева, а также у его заместителей Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева прошли обыски, сообщил собеседник портала.
Информированные источники «Ъ-Уфа» утверждают, что Мавлиева доставили в здание Следственного управления СК по Башкирии. По данным источников UFA1.RU, с главой города проводится беседа. Они допустили, что речь может идти о допросе.
«Администрация Уфы и все городские службы работают в штатном режиме. Никакой информацией о данной ситуации мы не располагаем», — сообщили РБК в пресс-службе администрации Уфы.
Позднее Следственный комитет сообщил, что Мавлиев задержан по делу о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Дело связано с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория.
«Кроме того, заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория подозреваются в превышении должностных полномочий», — сообщили в СК.
По версии следствия, они организовали незаконное отчуждение участка «на территории одного из санаториев города Уфы». UFA1.ru сообщал, что интерес к чиновникам администрации города может быть вызван реализацией земельного участка санатория «Радуга».
«В 2025 году глава администрации, используя свои полномочия в сфере градостроительной деятельности, потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера за общее покровительство. В частности, речь шла о приобретении за счет средств застройщика указанного земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города», — добавили в Следственном комитете.
В рамках уголовного дела были проведены допросы и обыски, изъяты документы. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, заключили в ведомстве.
РБК направил запрос в УФСБ по Башкирии.
Ратмир Мавлиев стал мэром Уфы в марте 2022 года.