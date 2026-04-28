В Минобороны рассказали о матросе, уничтожившем вражеский БЭК

Военнослужащий ВМФ обнаружил и уничтожил безэкипажный катер, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Согласно сообщению, матрос Александр Суворов выполнял задачу по наблюдению за береговой линией. «В ходе наблюдения Александр обнаружил безэкипажный катер противника, после чего лично уничтожил его барражирующим боеприпасом. Благодаря мужеству и профессионализму Александра прорыв противника не был допущен, задача была выполнена», — сообщили в ведомстве.
Российские военные 22 марта поразили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. По сообщению ведомства, БЭК был уничтожен в северо-западной части акватории.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».