В Минобороны рассказали о матросе, уничтожившем вражеский БЭК

Согласно сообщению, матрос Александр Суворов выполнял задачу по наблюдению за береговой линией. «В ходе наблюдения Александр обнаружил безэкипажный катер противника, после чего лично уничтожил его барражирующим боеприпасом. Благодаря мужеству и профессионализму Александра прорыв противника не был допущен, задача была выполнена», — сообщили в ведомстве.