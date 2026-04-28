«Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Артема, Краматорск И Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и 13 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов, восемь складов материальных средств и горючего», — говорится в сводке.
ВСУ за сутки потеряли свыше 130 военных в зоне действия «Южной» группировки
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 130 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки, сообщило Минобороны РФ.