СМИ: Иран корректирует стратегию для продвижения переговоров

Накануне Иран выступил с инициативой о проведении переговоров по трехэтапной схеме. Во время первого этапа Тегеран предлагает обсудить меры по прекращению военных действий и гарантии со стороны США и Израиля о том, что военные удары по Ирану и Ливану больше не будут наноситься. Второй этап переговоров подразумевает достижение соглашений о деблокировании Ормузского пролива и формировании правовой основы для использования морского коридора. В ходе третьего этапа стороны смогут рассмотреть проблематику реализации ядерной программы в Исламской Республике.