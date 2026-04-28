СМИ: Иран корректирует стратегию для продвижения переговоров

Как отмечает эксперт, Исламская Республика предпринимает меры, чтобы задать новый вектор диалогу с США после того, как мирный процесс зашел в тупик. Аслани уточнил, что во время последнего контакта стороны дискутировали на тему ограничения ядерной программы Ирана и отмены санкционных ограничений, и представители Вашингтона во время встречи подтвердили отказ США снять ограничения с Тегерана.
Накануне Иран выступил с инициативой о проведении переговоров по трехэтапной схеме. Во время первого этапа Тегеран предлагает обсудить меры по прекращению военных действий и гарантии со стороны США и Израиля о том, что военные удары по Ирану и Ливану больше не будут наноситься. Второй этап переговоров подразумевает достижение соглашений о деблокировании Ормузского пролива и формировании правовой основы для использования морского коридора. В ходе третьего этапа стороны смогут рассмотреть проблематику реализации ядерной программы в Исламской Республике.