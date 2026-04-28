Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Иран корректирует стратегию для продвижения переговоров

Тегеран трансформирует подход к переговорному процессу с США. Такое мнение в интервью Al Jazeera высказал научный сотрудник Центра стратегических исследований Ближнего Востока Абас Аслани.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Иран хочет каким‑то образом изменить курс, поэтапно пересмотрев подход и отделив те вопросы, в которых можно добиться значительного прогресса, от тех, по которым пока не удалось преодолеть разногласия», — приводят его слова «Ведомости».

Как отмечает эксперт, Исламская Республика предпринимает меры, чтобы задать новый вектор диалогу с США после того, как мирный процесс зашел в тупик. Аслани уточнил, что во время последнего контакта стороны дискутировали на тему ограничения ядерной программы Ирана и отмены санкционных ограничений, и представители Вашингтона во время встречи подтвердили отказ США снять ограничения с Тегерана.

Накануне Иран выступил с инициативой о проведении переговоров по трехэтапной схеме. Во время первого этапа Тегеран предлагает обсудить меры по прекращению военных действий и гарантии со стороны США и Израиля о том, что военные удары по Ирану и Ливану больше не будут наноситься. Второй этап переговоров подразумевает достижение соглашений о деблокировании Ормузского пролива и формировании правовой основы для использования морского коридора. В ходе третьего этапа стороны смогут рассмотреть проблематику реализации ядерной программы в Исламской Республике.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше