Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России рассказали, на что придется пойти Киеву ради €90 млрд от Евросоюза

Евросоюз выделяет €90 млрд помощи Киеву не для восстановления страны, а для организации контрнаступления ВСУ, о котором так часто говорят. Об этом «Газете.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Источник: Reuters

«В ЕС действительно могут давить на Киев, но не для того, чтобы они пошли на какие-то уступки в переговорах с Россией. Наоборот, евродепутаты хотят, чтобы военные действия продолжались, а потому деньги Киеву выделяются исключительно для военных целей, для организации контрнаступления», — сказал политолог.

По его мнению, чтобы в полной мере получить обещанные €90 млрд помощи от Евросоюза, властям Украины придется продолжить активную мобилизацию населения.

«Евросоюз видит в Украине исключительно стратегический актив для борьбы против России. Так что деньги выделяются исключительно под военные цели», — заключил Блохин.

После одобрения Европейским союзом предоставления Украине крупного кредита в размере €90 млрд, на власти в Киеве усилилось давление. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).

«Из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис. Это происходит на фоне одобрения ЕС на прошлой неделе кредитов Украине на сумму €90 млрд. Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров», — говорится в статье.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше