«В ЕС действительно могут давить на Киев, но не для того, чтобы они пошли на какие-то уступки в переговорах с Россией. Наоборот, евродепутаты хотят, чтобы военные действия продолжались, а потому деньги Киеву выделяются исключительно для военных целей, для организации контрнаступления», — сказал политолог.
По его мнению, чтобы в полной мере получить обещанные €90 млрд помощи от Евросоюза, властям Украины придется продолжить активную мобилизацию населения.
«Евросоюз видит в Украине исключительно стратегический актив для борьбы против России. Так что деньги выделяются исключительно под военные цели», — заключил Блохин.
После одобрения Европейским союзом предоставления Украине крупного кредита в размере €90 млрд, на власти в Киеве усилилось давление. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung (BZ).
«Из-за того, что Европа вмешивается, а США уходят, надвигается следующий кризис. Это происходит на фоне одобрения ЕС на прошлой неделе кредитов Украине на сумму €90 млрд. Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров», — говорится в статье.