Мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Досье

Рассказываем, как построил карьеру градоначальник.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщил Следственный комитет Башкирии.
Ратмир Мавлиев родился 14 августа 1989 года в башкирском городе Нефтекамске. Его отец Рафил Мавлиев был начальником полиции города Агидель, а также помощником главы МВД Башкирии Рафаила Диваева. В 1990-е он ушел из правоохранительных органов и занялся бизнесом. Сначала создал фирму по продаже автомобилей и запчастей к ним, а затем группу компаний, объединившую 5 торговых центров Нефтекамска.
Ратмир Мавлиев по образованию юрист, окончил Башкирский государственный университет (ныне Уфимский университет науки и технологий), а затем Финансовый университет при Правительстве РФ. Также прошел переподготовку в Московской международной высшей школе бизнеса.
Еще в студенческие годы занялся предпринимательской деятельностью, став председателем сельскохозяйственного кооператива в Бураевском районе республики. До начала карьеры чиновника являлся учредителем и руководителем порядка 20 компаний в сфере сельского хозяйства, недвижимости, торговли автотранспортом, производства пластмассы, рекламы, а также охранной деятельности.
Карьеру чиновника Ратмир Мавлиев начал в Татарстане. В 2015 году он занял пост заместителя руководителя исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Ютазинского района республики. Затем три года был советником по инвестиционному развитию главы администрации Альметьевского района.
В марте 2019 года назначен мэром родного города Нефтекамска, а через три года, в возрасте 32 лет, возглавил администрацию Уфы.
Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.