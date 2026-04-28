Организация по запрещению химического оружия была создана 29 лет назад

Когда летом 1915 года британская армия начала давать симметричный ответ на немецкие газовые атаки, ее командование не скрывало свое отвращение. «Эта форма ведения войны пристала трусам, и она не нравится ни мне, ни другим английским солдатам… Но мы не можем выиграть войну, не убив и не выведя из строя больше солдат противника, чем они наших. Если этого можно добиться лишь повторяя за противником его выбор оружия, мы не должны отказываться от подобных мер», — писал генерал Чарльз Фергюсон. Германия же до этого решилась на этот шаг после провала блицкрига, оказавшись в стратегическом тупике, а также потому, что считала не менее жестоким методом применяющуюся против нее и вызывающую голод морскую блокаду.