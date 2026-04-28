В навигацию в территории края доставят 180 тысяч тонн грузов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Подготовка к навигации и итоги завершенного зимнего этапа стали главными темами заседания оперативного штаба по вопросам организации северного завоза в крае.
В работе приняли участие руководители региональных органов власти, депутаты Законодательного Собрания, главы северных муниципалитетов, а также представители предприятий «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей», «КрасАвиа» и «Красноярскнефтепродукт».
В предстоящую навигацию по рекам на север Красноярского края планируется доставить более 180 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов и других жизненно необходимых грузов. Это основной этап северного завоза, от которого зависит стабильное прохождение отопительного сезона и обеспечение отдаленных северных поселений.
Заместитель губернатора края Валерий Семенов отметил, что первый этап завоза по зимним автодорогам завершили с перевыполнением плана.
«На январь-апрель мы завезли почти 108% — это более 25 тысяч тонн. Все муниципальные образования справились с задачей. Теперь важно сохранить такой же темп и слаженность в период навигации, где многое зависит как от погодных условий, так и от координации всех участников процесса», — подчеркнул Валерий Семенов.
Основной объем поставок составляет топливо. На Таймыр планируется завезти почти 41 тысячу тонн топливно-энергетических ресурсов и ГСМ, в Туруханский округ — более 80 тысяч тонн, включая топливо и социально значимые продовольственные товары. В Эвенкийский округ доставят свыше 24 тысяч тонн, в Енисейский — около 7 тысяч тонн, в Мотыгинский — почти 12 тысяч тонн угля. Отдельно пройдут поставки топлива для нужд авиации и автотранспорта.
О внедрении федеральной системы мониторинга «Северный завоз» доложила заместитель руководителя агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Наталья Астахова. Она отметила, что сервис позволит отслеживать исполнение северного завоза на всех этапах — от закупки грузов до их доставки конечному потребителю.