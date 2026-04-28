Guardian: канцлер Германии Мерц заявил об унижении Тегераном Вашингтона

Мерц предположил, что иранские переговорщики переиграли команду Трампа.
Иранцы, очевидно, очень искусны в ведении переговоров, или, скорее, очень искусны в том, чтобы не вести переговоры. Они позволили американцам приехать в Исламабад, а затем покинуть его без какого-либо результата.
В понедельник Иран выдвинул новое предложение о прекращении огня. В нем излагаются условия для открытия Ормузского пролива и говорится о необходимости отложить обсуждение ядерной и ракетной программ Тегерана, антииранских санкций и других вопросов. Во вторник СМИ сообщили, что Трамп остался недоволен этим предложением.
По мнению Мерца, проблема конфликтов, подобных войне, развязанной США и Израилем против Ирана, заключается в том, что необходимо не просто вступить в конфликт, а наверняка знать, как завершить его. Мерц напомнил, что аналогичные «тупиковые» ситуации наблюдались в Афганистане и Ираке.
США и Израиль предполагали, что смогут решить проблему за несколько дней. Но сегодня нам приходится признать: проблема не решена. Именно поэтому мы, европейцы, сейчас тоже ищем дипломатическое решение. Я надеюсь, что у нас все получится, но я не уверен.