Guardian: канцлер Германии Мерц заявил об унижении Тегераном Вашингтона

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Тегеран превзошел администрацию Дональда Трампа за столом переговоров.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Руководство Ирана, особенно представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), унижает целую нацию (США)», — заявил в понедельник немецкий канцлер. Днем ранее глава Белого дома похвастался, что у США «есть все козыри», добавив, что Тегеран, если захочет, может обратиться к Вашингтону.

Мерц предположил, что иранские переговорщики переиграли команду Трампа.

Иранцы, очевидно, очень искусны в ведении переговоров, или, скорее, очень искусны в том, чтобы не вести переговоры. Они позволили американцам приехать в Исламабад, а затем покинуть его без какого-либо результата.

Фридрих Мерц
канцлер ФРГ

Резкая оценка Мерцем зашедших в тупик американо-иранских переговоров прямо противоречит усилиям Трампа представить ситуацию в позитивном свете. Это углубит серьезный трансатлантический раскол между США и их союзниками по НАТО, считает британская газета The Guardian.

В понедельник Иран выдвинул новое предложение о прекращении огня. В нем излагаются условия для открытия Ормузского пролива и говорится о необходимости отложить обсуждение ядерной и ракетной программ Тегерана, антииранских санкций и других вопросов. Во вторник СМИ сообщили, что Трамп остался недоволен этим предложением.

По мнению Мерца, проблема конфликтов, подобных войне, развязанной США и Израилем против Ирана, заключается в том, что необходимо не просто вступить в конфликт, а наверняка знать, как завершить его. Мерц напомнил, что аналогичные «тупиковые» ситуации наблюдались в Афганистане и Ираке.

США и Израиль предполагали, что смогут решить проблему за несколько дней. Но сегодня нам приходится признать: проблема не решена. Именно поэтому мы, европейцы, сейчас тоже ищем дипломатическое решение. Я надеюсь, что у нас все получится, но я не уверен.

Фридрих Мерц
канцлер ФРГ
