ТАСС: зачистка северного берега Волчьей уменьшит риск проникновения ДРГ ВСУ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Установление контроля над населенным пунктом Землянки в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле границы РФ, а зачистка северного берега реки Волчьей минимизирует риск проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.