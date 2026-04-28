ТАСС: зачистка северного берега Волчьей уменьшит риск проникновения ДРГ ВСУ

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Установление контроля над населенным пунктом Землянки в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле границы РФ, а зачистка северного берега реки Волчьей минимизирует риск проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области.

«Это, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Зачистка всего северного берега реки Волчьей минимизирует риск проникновения украинских ДРГ на данном участке фронта, а водоем станет естественной преградой для националистов», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе боев штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север» выбили националистов 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины из населенного пункта.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что подразделения 1-го погранотряда, оставляя позиции в селе Землянки, минируют предметы быта, включая детские игрушки.