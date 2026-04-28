Ранее в Минобороны РФ сообщили об установлении контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области.
«Это, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Зачистка всего северного берега реки Волчьей минимизирует риск проникновения украинских ДРГ на данном участке фронта, а водоем станет естественной преградой для националистов», — подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что в ходе боев штурмовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки войск «Север» выбили националистов 1-го погранотряда Госпогранслужбы Украины из населенного пункта.
Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что подразделения 1-го погранотряда, оставляя позиции в селе Землянки, минируют предметы быта, включая детские игрушки.