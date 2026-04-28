Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран готов поделиться с другими странами опытом войны с США

Исламская Республика готова предоставить партнерам по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) информацию о практике военных действий с США. Такое заявление сделал заместитель главы Минобороны Ирана Реза Талаи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Тасним».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Hosein Charbaghi/CC0

Готовность поделиться данными о противостоянии с Пентагоном генерал-майор выразил в ходе своего выступления на Совещании министров обороны государств-членов ШОС в Кыргызстане, уточняет «Интерфакс».

Представитель Исламской Республики отметил, что сегодня Иран готов обороняться против сильного противника, и заверил, что все потребности вооруженных сил республики обеспечены. Он добавил, что Тегеран готов делиться оборонными возможностями со странами ШОС и другими государствами.

«Иран готов передать другим членам организации опыт в деле нанесения поражения США», — отметил Талаи.

В Бишкеке ранее состоялась встреча министра обороны России Андрея Белоусова и заместителя Минобороны Ирана Талаи-Ник Резы. Участники переговоров заверили друг друга в поддержке и обсудили актуальные вопросы партнерства двух государств.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше