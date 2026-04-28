Депутаты-фигуранты антикоррупционных исков не пойдут в следующую Госдуму

Депутаты Госдумы, столкнувшиеся с антикоррупционными претензиями, не смогут сохранить свои места в следующем созыве Думы. Об этом РБК сообщили два источника в «Единой России».
«Отбор строгий, и те у кого есть проблемы не пройдут», — говорит один из собеседников РБК. Источник РБК в администрации президента подтверждает этот подход: «Продлить им мандат, значит, защитить. Для партии это репутационный риск».
На данный момент таких депутатов в Думе четыре — единороссы Виктория Николаева, Андрей Дорошенко, Андрей Колесник и входящий во фракцию ЛДПР Рифат Шайхутдинов. У перечисленных депутатов в этом созыве Госдумы было изъято имущество по антикоррупционным искам генпрокуратуры.
Источник в «Единой России» говорит, что и Николаева, и Колесник в этом году в списки партии власти не попадут. О том, что последний не будет баллотироваться ранее писал «КоммерсантЪ». Виктория Николаева подтвердила РБК, что не планирует баллотироваться в следующий созыв Думы.
В отношении Дорошенко два источника РБК в партии власти также говорят, что, скорее всего, он в будущий созыв Думы не пойдет.
Шайхутдинов единственный из этого списка, кто не представляет «Единую Россию». В 2021 году он баллотировался по округу от партии «Гражданская платформа». Федеральный чиновник и источник в регионе говорят, что в этот раз он вряд ли будет баллотироваться. «Это во многом зависит от властей региона и, насколько я знаю, сейчас у него доворенностей нет» — говорит один из собеседников РБК.
Андрей Колесник сказал РБК, что еще не принял решение о выдвижении в Госдуму. Шайхутдинов не ответил на звонки и сообщения РБК. РБК направил запрос депутату Дорошенко.
В чем суть претензий к депутатам.
К Андрею Колеснику Генпрокуратура подала иск летом 2023 года из-за незаконного приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». В 2001—2002 годах он купил 28,5% акций порта — сначала оформил их на юрлиц, а потом перепродал самому себе и стал директором АО. В 2011 году он стал депутатом Госдумы, но, по данным Генпрокуратуры, не отказался от предпринимательской деятельности, а лишь замаскировал ее — ввел в совет директоров порта своих родственников и передал акции доверенным лицам. Ответчиками проходили также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.
Генпрокуратура определила, что таким образом Колесник незаконно получил более 369 млн руб. Суд удовлетворил иск и постановил взыскать эту сумму, а также акции порта со счетов Колесника (28,5 тыс. штук) и его тещи (23,25 тыс. штук) в доход государства.
Колесник пытался обжаловать это решение, но в конце ноября 2023 года Третий кассационный суд оставил его жалобу без удовлетворения.
В мае 2025 года надзоное ведомство подало иск об изъятии имущества, полученного коррупционным путем, к бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Претензии касались периода с 2001 по 2008 год, когда он был сначала депутатом заксобрания Приморского края, затем мэром Владивостока. Ведомство сочло, что он использовал служебные полномочия для незаконного обогащения. В иске также были указаны в качестве ответчиков его сестра, депутат Госдумы и член комитета по безопасности и противодействию коррупции Виктория Николаева. Кроме того, в числе ответчиков фигурировали мама и племянница Николаева.
Суд согласился с доводами Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства 821 объект недвижимости, а также взыскать с ответчиков 590 млн руб. В числе изъятой собственности были в том числе санаторий «Амурский залив», апарт-отель «Магнум», 32 нежилых помещения и 12 зданий. Суммарно речь шла о почти 15 млрд руб.
В сентябре 2025 года Генпрокуратура подала новый иск к семье Николаевых о конфискации имущества на 1 млрд руб, который суд также удовлетворил в октябре.
В начале 2026 года Генпрокуратура подала иск к депутату Андрею Дорошенко, его бывшему коллеге по думской фракции Анатолию Вороновскому и аффилированным с ними лицам. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства более 120 объектов недвижимости, а также доли в 27 компаниях, работающих в сфере дорожного строительства, проектирования и производства строительных материалов. Прокуратура установила, что Дорошенко и Вороновский, став депутатами, не отказались от предпринимательской деятельности, допустили конфликт интересов и использовали служебные полномочия для извлечения незаконного дохода в сфере дорожного хозяйства Краснодарского края.
В феврале иск был удовлетворен и в доход государства было изъято имущество на сумму около 23 млрд руб.
Помимо этого, детей Дорошенко — Милану и Эльдара — обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и арестовали. Они значатся учредителями нескольких дорожных компаний. Генпрокуратура в антикоррупционном иске указала, что фактический контроль над этими структурами осуществлял их отец — действующий депутат Госдумы, а регистрация долей на детей носила номинальный характер и была направлена на сокрытие участия Дорошенко в коммерческой деятельности.
Вороновскому в отличие от коллеги сохранить свой мандат и избежать уголовного преследования не удалось. 2 декабря 2025 года Госдума досрочно лишила парламентария полномочий по его собственному заявлению. В тот же день он был арестован в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК).
В феврале 2026 года Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к 45 людям, среди которых был депутат Госдумы, входящий во фракцию ЛДПР, Рифат Шайхутдинов. Прокуратура потребовала обратить в доход государства группу компаний «Сирена-трэвел» — крупнейшего российского оператора системы авиабронирования Leonardo. Ведомство установило к выводу, что компании группы были приобретены коррупционным путем, через преднамеренное банкротство государственного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», которое возглавлял Шайхутдинов. По данным Генпрокуратуры, он отмывал средства и вкладывал их в недвижимость, в том числе в сеть отелей. Генпрокуратура отмечала в иске, что предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте оказалось под криминальным влиянием и иностранным контролем. Иск был удовлетворен 20 февраля.
Как изменилась реакция на обвинения в коррупции.
Как сказал РБК источник в «Единой России», в целом партия придерживалась во всех этих ситуациях такого подхода: если запросов от силовых структур по снятию неприкосновенности нет, то она сама не инициировала в отношении них каких-то политических санкций.
Политолог Константин Калачев отмечает, что новшества в том, что депутаты, в отношении которых были антикоррупционные скандалы, не могут рассчитывать на перевыборы, нет: «Национализация элит и забота о репутации народных избранников начались не вчера». Однако политолог отмечает ужесточение требований к депутатам в условиях военного конфликта на Украине, именно здесь он видит основные изменения.
«Неприкосновенных нет, а репутационно-уязвимые персонажи уступят места участникам боевых действий и другим социально-одобряемым кандидатам, — считает Калачев. — Проверки кандидатов самими партиями не первые выборы дополняет роль внутрипола и правоохранительных структур. Однако в этот раз все еще серьезнее и строже».
Рифат Шайхутдинов был депутатом Госдумы IV и V созывов, в которые избрался по партсписку ЛДПР. Он снова прошел в Думу в VII созыве, но уже как представитель партии «Гражданская платформа» (в 2021 году он также шел как представитель этой партии, в Думе вошел во фракцию ЛДПР).
Виктория Николаева прошла в Думу в 2016 году. До этого три раза избиралась депутатом заксобрания Приморского края, работала в избирательных штабах своего брата.
Андрей Колесник входил в состав Думы VI созыва, после этого был депутатом Калининградской областной думы. Вновь прошел в Думу в 2021 году.
Андрей Дорошенко избрался в Госдуму в 2021 году. До этого в течение двух созывов был депутатом заксобрания Краснодарского края, занимался бизнесом.