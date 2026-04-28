Депутаты-фигуранты антикоррупционных исков не пойдут в следующую Госдуму

К Андрею Колеснику Генпрокуратура подала иск летом 2023 года из-за незаконного приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». В 2001—2002 годах он купил 28,5% акций порта — сначала оформил их на юрлиц, а потом перепродал самому себе и стал директором АО. В 2011 году он стал депутатом Госдумы, но, по данным Генпрокуратуры, не отказался от предпринимательской деятельности, а лишь замаскировал ее — ввел в совет директоров порта своих родственников и передал акции доверенным лицам. Ответчиками проходили также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко.