Эксперт объяснил, почему визит в США важен для Карла III

Политолог пояснил, что у Трампа всегда были претензии к Лондону, и наибольшую актуальность они приобрели во время конфликта на Ближнем Востоке. Он напомнил, что президент США обратился к Великобритании за помощью в оказании давления на Иран и в разблокировке Ормузского пролива. Однако Лондон не пошел дальше официальных заявлений о поддержке после завершения войны, из-за чего произошел конфликт между Трампом и британским премьер-министром Киром Стармером.