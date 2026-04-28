Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему визит в США важен для Карла III

Основной целью визита короля Великобритании Карла III в США является реанимация американо-британских отношений, которые существенно ухудшились за время второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Политолог пояснил, что у Трампа всегда были претензии к Лондону, и наибольшую актуальность они приобрели во время конфликта на Ближнем Востоке. Он напомнил, что президент США обратился к Великобритании за помощью в оказании давления на Иран и в разблокировке Ормузского пролива. Однако Лондон не пошел дальше официальных заявлений о поддержке после завершения войны, из-за чего произошел конфликт между Трампом и британским премьер-министром Киром Стармером.

Карл III представляет Великобританию несколько в ином ключе. Он обладает большим авторитетом на международной арене. Он попытается донести до Трампа, что Стармер — это не Великобритания.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт отмечает, что британцы тоже страдают от энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, и понимают, что завершение войны в Иране во многом зависит от Дональда Трампа. В связи с этим, по мнению Пятибратова, иранский вопрос также будет в числе тем беседы Трампа и Карла III.

Естественно, Карл III будет говорить об этом, для него важно, чтобы Ормузский пролив все-таки стал работать.

Эксперт считает, что тему разблокировки Ормузского пролива Трамп захочет использовать в своих интересах: скорее всего, американский президент может настоять на том, чтобы Великобритания оказала непосредственную помощь в этом или поддержала, например, введенное американцами эмбарго, однако вопрос в том, готов ли Лондон пойти на такие риски.

Для самой Великобритании важно сохранить участие США в помощи Киеву вооружениями и разведывательной информацией, так как Трамп отдаляется от украинского конфликта, считает Пятибратов.

Кроме того, нужно где-то искать ресурсы и дополнительную поддержку, и Соединенные Штаты в этом плане выглядят гораздо лучше и перспективнее, чем Европейский Союз. Поэтому Карл III коснется, в том числе, вопросов поддержки Украины.

Скорее всего, эту тему не будут излишне ставить во главу угла в свете последних событий в Вашингтоне, так как человек, открывший стрельбу во время встречи Трампа с журналистами, был сторонником увеличения финансирования Украины со стороны США и критиковал главу Белого дома именно за сокращение поддержки, отмечает эксперт.

Визит короля Великобритании Карла III в США начался 27 апреля. Вместе с супругой — королевой Камиллой — он пробудет там четыре дня. Как сообщалось ранее, в США монарх проведет двусторонние переговоры с Дональдом Трампом, вместе с супругой посетит парад военнослужащих, выступит с речью в Сенате, а также побывает в Нью-Йорке, где почтит память погибших 11 сентября 2001 года.

