Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 28 апреля: главное

Ведется напряженная работа по недопущению ударов Киева по РФ.
Любая информация о местах поражения в результате ударов Киева является закрытой, Кремль не будет говорить об этом публично.
Меры по ликвидации последствий удара украинских беспилотников на НПЗ в Туапсе принимаются на должном уровне.
Кремль никак не комментирует спор между Украиной и Израилем по поводу судов с зерном, прибывших в израильский порт Хайфа.
Пусть киевский режим сам разбирается с Израилем, и Израиль — с киевским режимом. Мы не хотели бы комментировать и влезать в это дело.
Кремль проинформирует о разговоре Путина и Трампа, если он состоится.
Россия считает важным, чтобы ситуация в Мали как можно скорее вернулась в мирное русло.
Кремль переадресовал в Минобороны вопросы о численности «Африканского корпуса».
Кремль прокомментировал местонахождение президента Мали Ассими Гоиты.
Вам нужно искать эту информацию непосредственно в Мали, а не в Кремле.
Комментируя покушение на Трампа, Песков заявил, что Владимир Путин всегда осуждает любые проявления насилия и любые попытки посягательства на жизнь глав государств.
Парад Победы на Красной площади на 9 Мая традиционно будет проведен.
По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем.
Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в РФ нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей.
Здесь одна цель преследуется: дело в том, что бывают случаи, когда обращается в доход государства или происходят какие-то другие действия с активами в рамках законов и по решению суда, разумеется, исключительно. И очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев.
28 апреля Владимир Путин встретится в Кремле с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Также во вторник глава государства в режиме ВКС откроет новые модульные приемные отделения скорой помощи в нескольких регионах страны.
Прежде всего, по случаю дня работника скорой медицинской помощи президент сегодня значительную часть этого рабочего дня посвятит именно вопросам медицины, вопросам работы скорой медицинской помощи. Разумеется, он будет поздравлять всех, кто имеет отношение к этой службе, столь важной для жизни каждого гражданина.
Вечером Владимир Путин проведет совещание, которое будет посвящено обеспечению безопасности на осенних выборах в Госдуму.