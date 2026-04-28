Токаев и Герцог посетили Международный центр ИИ Alem.ai: что им показали

Как пишет Акорда 28 апреля 2026 года, Касым-Жомарт Токаев и Ицхак Герцог ознакомились с работой центра Alem.ai, в котором формируется полный цикл развития технологий — от раннего выявления и подготовки талантов до глобального масштабирования ИИ-решений.
«Президенту Израиля были представлены основные достижения Казахстана в области тотальной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы», — говорится в сообщении.
Главам государств также продемонстрировали проект Astana Smart City — масштабную инициативу по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.
27 апреля 2026 года в Акорде состоялась церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Во время встречи президенты обсудили множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей.