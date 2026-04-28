Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев и Герцог посетили Международный центр ИИ Alem.ai: что им показали

Президенты Казахстана и Израиля посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как пишет Акорда 28 апреля 2026 года, Касым-Жомарт Токаев и Ицхак Герцог ознакомились с работой центра Alem.ai, в котором формируется полный цикл развития технологий — от раннего выявления и подготовки талантов до глобального масштабирования ИИ-решений.

«Президенту Израиля были представлены основные достижения Казахстана в области тотальной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы», — говорится в сообщении.

Главам государств также продемонстрировали проект Astana Smart City — масштабную инициативу по созданию интеллектуальной городской инфраструктуры нового поколения.

27 апреля 2026 года в Акорде состоялась церемония встречи президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Во время встречи президенты обсудили множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей.