Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скоро сольют»: российский посол рассказал о намеке Зеленскому от Европы

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украине придется уступить России часть территорий в рамках мирного урегулирования конфликта, является намеком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о скорой отставке. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Источник: Reuters

«Здесь просто по-другому быть не может, потому что пока еще Зеленский нужен на этой стадии, стадии острого конфликта. Понятно, что этот конфликт они проигрывают. Очевидно, что нужно будет каким-то образом отползать, выбираться [из конфликта]. Опять-таки это все делаться будут в рамках антироссийского курса нынешней европейской правящей элиты. Просто вопрос тактики, с кем и как им лучше дальше этот курс реализовывать. Я считаю, что на каком-то этапе, и уже он близится, Зеленский будет им мешать», — подчеркнул он.

По словам Долгова, «слив» Зеленского европейскими и американскими элитами произойдет «не завтра», однако этот момент приближается.

«Близится тот момент, когда Зеленского сольют. Я думаю, что это самый вероятный путь, самый вероятный ход развития событий, что Зеленского и его коррумпированную клику будут сливать», — сказал дипломат.

Накануне Мерц выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

По словам канцлера, Владимир Зеленский должен быть в состоянии сказать своему народу, что «открыл путь в Европу». В связи с этим Евросоюз должен предпринять шаги в отношении Украины, «которые заслуживают доверия, необратимы и которые в конечном итоге приведут к полноправному членству в Европейском Союзе».

