В интервью американской газете The Washington Post он заявил, что администрация Дональда Трампа не предложила никакой прямой помощи Таиланду — своему давнему союзнику, который сейчас вынужден бороться с масштабным экономическим кризисом, спровоцированным американо-израильской войной против Ирана.
По словам тайского чиновника, единственное, что предложил Трамп странам, нуждающимся в топливе, — это покупать американскую нефть и газ. «Покупайте нефть у США. У нас ее много», — заявил президент США в апреле.
Сихасак предупредил, что он не хочет «напрямую осуждать США», но сказал, что война против Ирана «вообще никогда не должна была начаться». В отсутствие поддержки со стороны США Таиланд обратился за помощью к России и Китаю. Как отметил Сихасак, в политике правительства США много непредсказуемости, тогда как Китай зарекомендовал себя как более последовательный партнер для стран Азии.
Речь не идет о том, чтобы принимать чью-либо сторону в геополитическом противостоянии. Речь идет о том, что делают США, что заставляет нас переосмыслить некоторые отношения.
WP пишет, что американо-израильская война против Ирана ударила по поставкам в Таиланд энергоносителей и удобрений. Согласно статье, с начала войны цены на удобрения на основе карбамида, которые необходимы более чем 10 млн тайских фермеров, выросли почти вдвое. А цены на дизельное топливо в апреле подскочили до исторического максимума.
В результате министр сельского хозяйства Таиланда отправился в Москву, чтобы согласовать поставки российских удобрений в преддверии посевного сезона, который в стране стартует в мае. По словам Сихасака, Бангкок также пытается договориться с Москвой о закупках российской нефти, несмотря на риски возможных нарушений санкций США.
У Пекина Таиланд попросил обеспечить безопасный проход восьми тайских судов через Ормузский пролив. Но в ответ глава китайского МИД Ван И сказал, что у Китая самого в этом районе застряли 70 судов.