SCMP сообщило, что США могут начать строить военные корабли в Японии

Пентагон рассматривает возможность передачи проектирования и строительства военных кораблей на аутсорсинг Японии и Южной Корее, сообщает South China Morning Post.
Издание ссылается на военно-морской аналитический портал USNI News, согласно данным которого американские власти рассматривают возможность использования иностранных проектов и производства компонентов для военных кораблей США на зарубежных верфях в рамках масштабного исследования производственных возможностей, предложенного в бюджете на 2027 финансовый год.
Согласно бюджетным документам, на которые ссылается издание, для расширения возможностей военно-морского флота США по строительству военных кораблей в бюджете на 2027 финансовый год предусмотрено финансирование исследований и разработок в размере $1,85 миллиарда долларов. Речь идет о двух проектах по созданию фрегатов и эсминцев.
Как пишет Usni News, запрос на проведение исследования поступил в то время, когда Административно-бюджетное управление Белого дома оказывает давление на американские верфи, чтобы те ускорили поставки надводных кораблей и подводных лодок. «Чтобы было понятно: нам нужно больше кораблей, и нужны они нам прямо сейчас. Если мы не сможем получить нужные нам корабли из традиционных источников в срок и по разумной цене, мы возьмем их на других верфях», — приводит портал заявление директора Административно-бюджетного управления Белого дома Расса Воута.
Как стало известно USNI News, Пентагон поручил ВМС рассмотреть возможность использования японских и корейских верфей и проектов для нужд американского флота. Портал приводит заявление экс-министра ВМС США Джона Фелана, который сообщил, что министерству, которое он возглавлял, было поручено изучить возможность приобретения иностранных боевых кораблей.
«Если мы пойдем по этому пути, то нам придется рассматривать корабли, которые, по нашему мнению, можно будет производить и которые быстро пополнят наш флот. Скорее всего, мы обратимся к Корее [и] Японии, а не к другим странам, просто из-за возможности производства», — цитирует Фелана USNI News.
Издание отмечает, что Южная Корея и Япония в качестве основы своих надводных флотов используют эсминцы с управляемым ракетным оружием, оснащенные американской боевой системой «Иджис» и американскими радарами AN/SPY-1. Несмотря на то, что на некоторых кораблях используются одни и те же системы, американские боевые корабли проектируются с учетом более высоких требований к живучести, чем корабли большинства стран-союзниц, пишет USNI News.
Министр ВМС США Джон Фелан был отправлен в отставку из-за того, что что президента Дональда Трампа не устроила осуществляемая министром реализация программы строительства нового класса линкоров под названием «Трамп». Согласно NYT, Фелан понял, что американское судостроение не сможет реализовать подобный проект, и предложил Трампу использовать европейские верфи. Трамп отклонил это предложение.
