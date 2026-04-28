В МО Белоруссии объяснили расширение военного сотрудничества в ШОС

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что развитие оборонной составляющей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не ведет к созданию военного блока, а направлено на поддержание стабильности.
В Бишкеке 28 апреля проходит совещание глав оборонных ведомств стран — участниц ШОС. В ходе своего выступления Хренин поблагодарил киргизскую сторону, председательствующую в ШОС в этом году, за теплый прием, и отметил, что миссия организации — укрепление мира и стабильности.
По его словам, за 25 лет ШОС превратилась в мощный центр силы многополярного мира, объединяющий почти половину населения Земли и около четверти мирового ВВП.
«Мы не подразумеваем создание военного блока, милитаризацию и деятельность, направленную против других стран Рассматриваем расширение военного сотрудничества исключительно как инструмент укрепления доверия, поддержания мира и стабильности в Евразии», — сказал Хренин (цитата по пресс-службе Минобороны Белоруссии).
Он подчеркнул, что военное сотрудничество способствует не только обмену опытом, но и формированию общего понимания современных вызовов. «Это особенно важно в борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, гибридными угрозами, которые становятся всё более технологически совершенными и непредсказуемыми», — пояснил глава ведомства.
По словам Хренина, долголетие и жизнеспособность ШОС обусловлены соблюдением «шанхайского духа». Его основу составляю взаимное доверие и равноправие, уважение к многообразию культур, а также учет интересов всех участников.
