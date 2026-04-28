Соловьев отказался извиниться перед Мелони после просьбы Бони

Блогер Виктория Боня попросила телеведущего Владимира Соловьева в прямом эфире его программы, куда она пришла в качестве гостьи, извиниться перед премьером Италии Джорджей Мелони как перед женщиной.
В ответ Соловьев отказался, заявив, что говорил о Мелони не как о женщине, а только как о политике. «Это вопрос политический. Итальянские политики называли президента РФ “кровавым палачом”, и никто в Италии их не остановил», — сказал он.
На прошлой неделе глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал посла России Алексея Парамонова: поводом послужил эфир шоу «Полный контакт», где Соловьев раскритиковал Мелони, обвинив ее в «фашизме», назвал «пустой Мелони» и заявил, что та предала собственных избирателей, «выступая с совершенно другими лозунгами».
Примерно в то же время Боня опубликовала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена) 18-минутное обращение к президенту, где затронула пять пунктов, которые «наболели» и о которых, по ее словам, «ни один губернатор не скажет» — блокировки, паводки в Дагестане, «видный из космоса» разлив мазута у берегов Анапы и изъятие заболевшего скота в Новосибирской области. В Кремле заявили, что видели ролик, и отметили, что темы, затронутые Боней, — резонансные.
Соловьев на телеканале «Россия-1» обсудил обращение Бони к Путину. Позднее он извинился перед блогером. "Какая бы ни была мотивация, зачем и почему я так говорил, конечно, мне надо было гораздо строже относиться к своим словам, которые были сказаны в прямом эфире, — добавил он.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».