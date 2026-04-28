Песков анонсировал совещание Путина по вопросу безопасности на выборах

Президент России Владимир Путин во вторник намерен провести совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Песков уточнил, что во вторник, 28 апреля, Путин работает в Кремле.
«Вечером совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах», — сказал Песков.
В единый день голосования — 20 сентября 2026 года — в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, глав десяти субъектов и депутатов региональных законодательных органов.
Пресс-секретарь президента уточнил, что в совещании также примут участие председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Верховного суда Игорь Краснов, генпрокурор Александр Гуцан, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава Минюста Константин Чуйченко и другие.
О планах Путина провести такое совещание ранее сообщила информационная служба «Вести».
Ранее президент заявил, что выборы в Госдуму, намеченные на 18−20 сентября 2026 года, пройдут в непростых условиях. По его словам, противники будут делать все, чтобы внести раскол в общество.
