Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков анонсировал совещание Путина по вопросу безопасности на выборах

Президент России Владимир Путин во вторник намерен провести совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Песков уточнил, что во вторник, 28 апреля, Путин работает в Кремле.

«Вечером совещание по вопросу обеспечения безопасности на предстоящих выборах», — сказал Песков.

В единый день голосования — 20 сентября 2026 года — в России пройдут выборы депутатов Государственной думы, глав десяти субъектов и депутатов региональных законодательных органов.

Пресс-секретарь президента уточнил, что в совещании также примут участие председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, глава Верховного суда Игорь Краснов, генпрокурор Александр Гуцан, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава Минюста Константин Чуйченко и другие.

О планах Путина провести такое совещание ранее сообщила информационная служба «Вести».

Ранее президент заявил, что выборы в Госдуму, намеченные на 18−20 сентября 2026 года, пройдут в непростых условиях. По его словам, противники будут делать все, чтобы внести раскол в общество.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше