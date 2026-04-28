Нижегородские депутаты одобрили отчёт Шалабаева о работе мэрии

28 апреля на заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты заслушали и приняли отчёт главы города Юрия Шалабаева о деятельности администрации за 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
В ходе обсуждения отчёта главы города председатели профильных комиссий и руководители фракций задали мэру вопросы о городском хозяйстве и социальной политике. Итогом стала уверенная оценка: город прошёл год устойчиво, сохранил стабильность бюджета и выполнил все социальные обязательства.
Как отметил Евгений Чинцов, в приоритете оставались образование и социальная инфраструктура — продолжали строить школы, детские сады и пристрои. Серьёзные подвижки произошли в расселении аварийного жилья: сотни семей получили ключи от новых квартир. Чинцов отдельно похвалил коммунальщиков и дорожников, которые, несмотря на аномальные снегопады зимой 2025−2026 годов, не дали городу встать.